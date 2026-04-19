Il papa in Angola | Non parlo di Trump

Dopo aver celebrato una messa davanti a circa 200 mila persone a Yaoundé, il papa è partito dal Camerun e si è diretto verso l’Angola, continuando il suo viaggio nel continente africano. La sua visita prosegue con incontri ufficiali e momenti di preghiera, senza che siano stati fatti riferimenti pubblici a questioni politiche o a figure specifiche. La presenza del pontefice in Angola si inserisce nel programma di questa tournée africana.

Papa Leone XIV Dopo la messa davanti ai 200 mila di Yaoundé, il papa ieri ha lasciato il Camerun alla volta dell’Angola, dove prosegue il suo tour africano Papa Leone XIV Dopo la messa davanti ai 200 mila di Yaoundé, il papa ieri ha lasciato il Camerun alla volta dell’Angola, dove prosegue il suo tour africano Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Dopo la messa davanti ai 200 mila di Yaoundé, il papa ieri ha lasciato il Camerun alla volta dell’Angola, dove prosegue il suo tour africano. Durante il volo è tornato sulla presunta polemica a distanza con Trump: «Non...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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