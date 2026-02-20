Tv il docufilm L’Uomo che sapeva tutto su Sky il 23 febbraio
Federico Umberto D’Amato, protagonista del docufilm “L’Uomo che sapeva tutto”, ha lasciato un segno nella storia italiana. La causa è la sua lunga carriera nei servizi segreti, che ha alimentato molte domande e sospetti. Il film, in programma su Sky Crime il 23 febbraio alle 22:00, presenta materiali inediti e testimonianze di chi lo ha incontrato. Attraverso ricordi personali e documenti nascosti, il documentario svela dettagli poco noti sulla vita e le attività di D’Amato. La sua figura rimane avvolta nel mistero e suscita grande interesse.
Roma, 20 feb. (askanews) – Andrà in onda lunedì 23 febbraio alle 22:00 su Sky Crime e in streaming su NOW “L’Uomo che sapeva tutto”, con archivi inediti, testimonianze esclusive e ricordi di chi ha conosciuto Federico Umberto D’Amato, per tracciare il ritratto di un uomo ambiguo e sfuggente. Il documentario esplora cinquant’anni di storia della Repubblica Italiana, rivelando come D’Amato attraversasse istituzioni e sale da pranzo con la stessa maestria. Un viaggio tra potere occulto e alta gastronomia, che rivela il ritratto di un personaggio complesso e uno spaccato della storia più nascosta del nostro Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it
