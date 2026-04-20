Paolo Rossi lancia la volata | Fuori luogo le parole di Conte La Juve deve avere l’ambizione di scalare posizioni – VIDEO

Dopo la vittoria contro il Bologna, un ex calciatore ha commentato le dichiarazioni di un allenatore, definendole fuori luogo. Ha sottolineato che la Juventus dovrebbe puntare a migliorare la propria posizione in classifica, senza l’obiettivo di cancellare la stagione. La squadra, secondo l’ex giocatore, ha ancora possibilità di cambiare il proprio rendimento nel finale del campionato. La discussione si concentra sulle ambizioni del club e sulle parole di alcune figure tecniche.

di Paolo Rossi Dopo il successo sul Bologna, cresce l’idea di una Juventus più ambiziosa: non per cancellare la stagione, ma per cambiare il peso del finale. Dopo il 2-0 al Bologna, la Juventus ha rimesso in circolo una parola che nel finale di stagione conta più di tutte: ambizione. I tre punti contro i felsinei certificano un successo pesante per i bianconeri, utile a rafforzare la corsa nelle zone alte della classifica. In questo clima si inserisce l’intervento di Paolo Rossi, nel format “La Juve a freddo” sul canale YouTube di Juventus News 24. Il punto centrale è netto: per la Juve, arrivare seconda invece che quarta non può essere considerato “uguale”.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paolo Rossi lancia la volata: «Fuori luogo le parole di Conte. La Juve deve avere l’ambizione di scalare posizioni » – VIDEO Notizie correlate Juve Sassuolo 1-1: incapaci di gestire le difficoltà, situazione grave ma non ancora compromessa | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossidi Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo 1-1, l’analisi di Paolo Rossi sulla grave incapacità di gestire le difficoltà in una corsa Champions non... Juve Napoli 3-0: convinzione e giocatori migliorati. La “filosofia spallettiana” ha cambiato la Juve | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo RossiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La mostra dedicata a Paolo Rossi: ‘Un ragazzo d’oro’. Le dichiarazioni dei sindaci Battaglia e Versace; Bivacchi davanti alla chiesa, il sacrestano lancia l'allarme: Fanno pena, ma lasciano i loro bisogni proprio qui. Ogni mattina è il...; A Reggio Calabria la mostra dedicata a Paolo Rossi, dal titolo: ‘Un ragazzo d’oro’; La Milanesiana 2026 lancia 60 eventi. Bivacchi davanti alla chiesa, il sacrestano lancia l'allarme: «Fanno pena, ma lasciano i loro bisogni proprio qui. Ogni mattina è il disastro»PORDENONE - Le luci della chiesa del Beato Odorico si spengono, ma il sagrato non resta vuoto. Verso le 22 e 30, come ogni sera di primavera, inizia il rito silenzioso del bivacco ... ilgazzettino.it “Per la prima volta nella vita, ho l’occasione di stare a una tavolata e sembrare il più lucido” - Paolo Rossi facebook Paolo Rossi non ha dubbi Le sue parole su #Cassano x.com