Juve Sassuolo 1-1 | incapaci di gestire le difficoltà situazione grave ma non ancora compromessa | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Da juventusnews24.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con un pareggio di 1-1. La Juventus ha mostrato difficoltà nel gestire le situazioni di pressione, mentre il Sassuolo ha portato a casa un punto importante. L’incontro è stato commentato da Paolo Rossi, che ha evidenziato le difficoltà della squadra nel affrontare momenti complicati. La situazione rimane critica, ma non ancora compromessa.

Juve Sassuolo 1-1, l’analisi di Paolo Rossi sulla grave incapacità di gestire le difficoltà in una corsa Champions non ancora del tutto compromessa. La  Juventus  esce dal  campo  con un pareggio per 1-1 contro il  Sassuolo, un risultato che lascia molta amarezza e apre a profonde riflessioni interne. L’analisi del post-partita curata da  Paolo Rossi, disponibile integralmente su YouTube, si concentra proprio sull’incapacità della formazione di gestire le oggettive difficoltà emerse durante l’incontro. I  bianconeri  hanno mostrato evidenti limiti nella tenuta mentale, subendo la rete e fallendo la clamorosa occasione dal dischetto nel finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve sassuolo 1 1 incapaci di gestire le difficolt224 situazione grave ma non ancora compromessa la juve a freddo 8211 video di paolo rossi
© Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 1-1: incapaci di gestire le difficoltà, situazione grave ma non ancora compromessa | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Articoli correlati

Juve Como 0-2: ma è solo colpa dei giocatori? Fate firmare Spalletti, ma attenzione… | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo RossiCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Sassuolo Juve 0-3: questa squadra ora ha un’identità. Perchè David ha fatto una grande partita | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo RossiVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Una raccolta di contenuti su Juve Sassuolo

Temi più discussi: Serie A: Juventus-Sassuolo 1-1; Juve-Sassuolo 1-1, pagelle: Muric eroe neroverde. Locatelli sciagurato; Serie A | Juventus-Sassuolo | La partita; Juventus-Sassuolo 1-1, la sintesi della partita.

Juventus-Sassuolo 1-1, gol e highlights: Pinamonti risponde a YildizAlla squadra di Spalletti non riesce il momentaneo sorpasso al quarto posto sul Como. La Juve impatta 1-1 con il Sassuolo allo Stadium. Bene nel primo tempo, i bianconeri passano in vantaggio con Yild ... sport.sky.it

juve sassuolo juve sassuolo 1 1Gli anticipi: Bloccata la Juve, vola la CremoneseJUVENTUS – SASSUOLO 1-1. La Juventus ritrova Vlahovic e Milik, ma non va oltre l’1-1 contro un Sassuolo decimato dai casi di pertosse. Allo Stadium Pinamonti risponde a Yildiz e frena la corsa al quar ... calciolecce.it

Digita per trovare news e video correlati.