Juve Sassuolo 1-1 | incapaci di gestire le difficoltà situazione grave ma non ancora compromessa | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

La partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con un pareggio di 1-1. La Juventus ha mostrato difficoltà nel gestire le situazioni di pressione, mentre il Sassuolo ha portato a casa un punto importante. L’incontro è stato commentato da Paolo Rossi, che ha evidenziato le difficoltà della squadra nel affrontare momenti complicati. La situazione rimane critica, ma non ancora compromessa.