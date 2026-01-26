Juve Napoli 3-0 | convinzione e giocatori migliorati La filosofia spallettiana ha cambiato la Juve | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

La vittoria della Juventus contro il Napoli per 3-0 evidenzia un miglioramento nella convinzione e nelle prestazioni dei giocatori. La “filosofia spallettiana” ha avuto un ruolo significativo nel processo di rinnovamento della squadra, influenzando la modalità di gioco e la mentalità. Questa trasformazione si riflette in una Juventus più compatta e determinata, pronta a perseguire obiettivi ambiziosi nella stagione.

Juve Napoli 3-0: convinzione e giocatori migliorati. La "filosofia spallettiana" ha cambiato la Juve. Il video con Paolo Rossi. L'ultima puntata de "La Juve a freddo" si apre con l'analisi puntuale di Paolo Rossi, che nel "day after" della schiacciante vittoria contro il Napoli celebra la metamorfosi definitiva della squadra bianconera. Il fulcro del commento è l'impatto dirompente di Luciano Spalletti: gran parte del merito di questo successo va attribuito alla capacità del tecnico di Certaldo di aver inculcato una nuova, ferrea convinzione nei propri giocatori. Secondo Rossi, la vera vittoria di Spalletti non risiede solo nel punteggio, ma nel miglioramento individuale di ogni singolo interprete.

