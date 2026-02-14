paolo bonolis lucio presta svela il reale motivo della rottura di ogni rapporto

Lucio Presta rivela che la rottura con Paolo Bonolis è avvenuta a causa di divergenze sulle future opportunità televisive. La separazione ha sorpreso molti, dato che i due avevano collaborato per oltre vent'anni, portando in tv programmi di grande successo. Presta ha spiegato che le differenze di visione hanno reso impossibile proseguire insieme.

Alcune unioni, soprattutto professionali, sembrano destinate a durare per sempre. E quella tra Paolo Bonolis e il suo storico agente Lucio Presta era considerata una delle partnership più solide e vincenti della nostra televisione. Eppure, il legame si è spezzato bruscamente, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con mille interrogativi. Oggi, a distanza di tempo, è lo stesso Presta a rompere il silenzio attraverso le pagine del suo ultimo libro, L’Uragano, lanciandosi andare a una verità personale che fino a ora aveva tenuto per sé. Al centro di questa intricata vicenda non ci sarebbero divergenze contrattuali o strategie professionali, bensì questioni private che coinvolgono l’ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis.

Lucio Presta torna a parlare forte e chiaro.

