Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis. La polemica nasce da un episodio recente in cui Presta sostiene che Bruganelli abbia agito alle sue spalle, causando tensioni tra i protagonisti della televisione italiana.

Le rivelazioni di Lucio Presta sul presunto tradimento di Sonia Bruganelli e la fine dell’amicizia con Paolo Bonolis scuotono il mondo della tv italiana. Registrazioni segrete e accuse pesanti cambiano tutto. Altro che semplice rottura professionale: qui si parla di accuse pesantissime, registrazioni segrete e un tradimento che avrebbe cambiato tutto per sempre. Nel suo libro, Lucio Presta sgancia una bomba destinata a far tremare il mondo dello spettacolo. Al centro del ciclone c’è la fine del rapporto con l’amico di una vita ed ex assistito Paolo Bonolis. Un legame solido, costruito in anni di successi televisivi, che secondo l’agente sarebbe stato spezzato da una rivelazione scioccante. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: accuse di tradimento e rottura con Paolo Bonolis

