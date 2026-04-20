Durante una diretta del Grande Fratello Vip, Paola Caruso si è lasciata andare a affermazioni molto forti nei confronti di Antonella Elia, definendola “violenta e psicopatica”. La discussione tra le due concorrenti si è accesa dopo che Elia è stata annunciata come la prima finalista del programma. Le parole di Caruso hanno attirato l’attenzione del pubblico e degli altri partecipanti, e ora si valuta se la situazione possa portare a una squalifica.

Paola Caruso è andata su tutte le furie quando ha scoperto che Antonella Elia è la prima finalista del Grande Fratello Vip. Dopo la decima puntata del reality si è infatti lasciata andare ad un duro sfogo contro la gieffina. A parer suo è inaccettabile che una donna violenta come la showgirl che usa le mani e minaccia gli altri vada in finale, si chiede come abbiano potuto votarla da casa. Più volte si è detta avvelenata perché quello che è successo per lei è vergognoso. Tra le varie cose ha aggiunto: "Lei deve andare a casa e invece è diventata finalista. Hanno premiato una psicopatica". Paola Caruso al veleno contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip: la gieffina rischia la squalifica? In giardino con altri suoi compagni di avventura la Bonas di Avanti un altro ha continuato a scagliarsi contro Antonella Elia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso esagera con Antonella Elia al GF Vip: “È violenta e psicopatica”, verrà squalificata?

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Lascio Antonella Elia e Paola Caruso a litigare e pronte a portarsi in tribunale, le ritrovo in versione Lilli e il Vagabondo. STO VOLANDO - facebook.com facebook