Durante una puntata recente del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha rivolto parole dure nei confronti di Antonella Elia, definendola “schifoso” che sia in finale e aggiungendo che la considera “psicopatica”. La dichiarazione è arrivata al termine della trasmissione, dopo un confronto tra le due concorrenti. La discussione ha attirato l'attenzione dei presenti e dei telespettatori, generando commenti sui social media.

"Non voglio stare qui con quest'animale, quella violenta, psicopatica" ha detto Paola Caruso nei confronti di Antonella Elia al termine della puntata di ieri sera del Gf Vip Questa notte, dopo lapuntata di ieri sera, si sono scaldati gli animi alGf Vip.Paola Caruso è andata su tutte le furie e si è scagliata contro Antonella Elia, nominata prima finalista di questa ottava edizione del Grande Fratello Vip. La ex bonas di Avanti un altro non solo ha contestato la decisione del pubblico ma ha addirittura definito la conduttrice una“psicopatica”e“animale”.Ad ascoltare il suo sfogo c’erano anche altri concorrenti tra i quali Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gf Vip, Paola Caruso contro Antonella Elia: “Schifoso che sia in finale, è psicopatica”

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