Allarme bomba al tribunale di Napoli Nord | evacuato il personale

Nella mattinata di oggi, il tribunale di Napoli Nord è stato evacuato a causa di un allarme bomba. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli artificieri per verificare la presenza di un ordigno sospetto. Il personale che si trovava all’interno è stato fatto uscire dall’edificio in via precauzionale. La situazione è ancora sotto controllo e le operazioni di verifica sono in corso.

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