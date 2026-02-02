La Ginecologa risponde Pancia gonfia nella seconda metà del ciclo | è normale?

La ginecologa Monica Calcagni spiega perché molte donne si trovano a soffrire di pancia gonfia nella seconda metà del ciclo. Spesso si chiedono se sia normale o se ci siano rimedi semplici per alleviare il fastidio. La dottoressa chiarisce che si tratta di un fenomeno comune, legato ai cambiamenti ormonali, e suggerisce alcune strategie per gestirlo senza troppi problemi.

H o sempre la pancia gonfia nella seconda metà del ciclo: è normale? Pancia gonfia? Ecco le possibili cause e qualche utile rimedio da adottare X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. La dottoressa Monica Calcagni Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il ciclo mestruale può variare da donna a donna e può subire alterazioni occasionali.

Gentile Luisa, un ciclo molto abbondante può essere normale in alcune situazioni, ma è importante valutarne le cause e eventuali rischi.

