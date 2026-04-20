Durante il Gran Premio di Long Beach, Alex Palou si è imposto dominando la gara e conquistando il suo primo trionfo nel circuito californiano. Questa vittoria rappresenta anche il terzo successo stagionale per il pilota, dopo aver completato sei appuntamenti nel campionato 2026. La gara si è svolta con successo e Palou ha mantenuto la leadership per gran parte dell’evento.

Alex Palou ha trionfato nella domenica del Grand Prix di Long Beach, conquistando la sua prima vittoria sul circuito californiano e portando a casa il terzo successo della stagione 2026 dopo sei appuntamenti disputati. Il pilota del team Chip Ganassi Racing ha raggiunto la sua ventiduesima vittoria in carriera, sfruttando una gestione impeccabile che ha permesso di superare i rivali in pista durante le fasi cruciali della gara. Strategie ai box e dinamiche di pista a Long Beach. Il controllo della competizione è stato per gran parte della sfida nelle mani di Felix Rosenqvist, che partendo dalla posizione di pole position ha dettato il ritmo della corsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palou domina a Long Beach: strategia vincente e terzo successo

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