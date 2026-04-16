IndyCar si riparte da Long Beach Palou e Kirkwood osservati speciali

Dopo una breve pausa, la stagione della NTT IndyCar Series riprende con il tradizionale Gran Premio di Long Beach, che si disputa sulla pista californiana. Tra i piloti più osservati ci sono due concorrenti che si sono distinti nelle ultime gare, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La corsa rappresenta un momento chiave nel calendario, con molte aspettative legate alle performance dei protagonisti.

Dopo una breve pausa, la NTT IndyCar Series riaccende i motori dalla California per il tradizionale GP di Long Beach. I protagonisti si preparano per ripartire prima del lunghissimo mese di maggio segnato dalla leggendaria 500 Miglia di Indianapolis. Josef Newgarden (2022), Kyle Kirkwood (2023-2025), Scott Dixon (2015-2024), Will Power (2012-2008), Alexander Rossi (2018-2019) hanno primeggiato negli ultimi anni all’interno del noto percorso non permanente che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1. La pista ha una metratura totale di 1.968 mi (3.167 km), intervallati da 11 pieghe. Iconico il primo segmento con il passaggio della ‘rotonda’ oppure l’ultimo tornantino che precede il rettilineo di partenza ed arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IndyCar, si riparte da Long Beach. Palou e Kirkwood osservati speciali Notizie correlate IndyCar, Kirkwood scavalca Palou e trionfa ad ArlingtonKyle Kirkwood scavalca Alex Palou nel finale e vince di forza la prima edizione del GP di Arlington, terzo round della NTT IndyCar Series 2026. IndyCar: Palou ribalta Kirkwood, distacco scende a 2 puntiLa corsa al titolo IndyCar si è trasformata in un duello serrato dopo la quarta gara stagionale a Barber. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: IndyCar, domenica il Gp di Long Beach su Sky: gli orari; Long Beach 2026: gli orari TV e streaming | FP; IndyCar conferma un cambiamento nel formato delle qualifiche per tutti i circuiti cittadini.; Il GTWC Europe 2026 parte dal Paul Ricard: il programma su Sky. Long Beach 2026: programma e orari TVÈ tempo di tornare in pista per la IndyCar dopo la prova di due settimane fa in Alabama, con l’appuntamento di questo weekend che si svolgerà su un tracciato cittadino ben noto, anche solo per il nome ... formulapassion.it IndyCar Series - GP Long Beach 2026: programma e orariDopo due settimane di pausa, l’IndyCar sbarca in California sullo storico circuito cittadino di Long Beach per il quinto appuntamento stagionale, l’unico di scena ad aprile. L’ultima gara ... msn.com Greenfield Churrascaría Long Beach - facebook.com facebook