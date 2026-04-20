Pallavolo la Sab Group Rubicone espugna il campo di Grottazzolina con un netto 3-0 Confermata la vetta

La squadra Sab Group Rubicone ha vinto contro la formazione di Grottazzolina con un punteggio di 3-0. La partita si è conclusa senza set persi dalla squadra in visita, confermando la posizione in testa alla classifica. Questa vittoria rappresenta il sesto successo consecutivo per la squadra, che mantiene il primato nel campionato di volley. La gara si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti.

Continua la marcia trionfale della Sab Group Rubicone, che espugna il campo di Grottazzolina con un netto e indiscutibile 0-3. I ragazzi di coach Mascetti hanno dominato l'incontro in appena 75 minuti, confermando lo straordinario stato di forma del gruppo e consolidando il primo posto in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Pallavolo, tra le mura amiche la Sab Group Rubicone rifila un netto 3-0 alla Hokkaido BolognaSab Group Rubicone conferma il proprio momento positivo superando con un netto 3-0 Hokkaido Bologna. Pallavolo, la vicecapolista Sab Group Rubicone torna in campo sabato a MacerataDopo la convincente vittoria per 3-0 contro Ravenna, la Sab Group Rubicone – attuale vicecapolista del girone D di Serie B – torna in campo sabato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pallavolo, tra le mura amiche la Sab Group Rubicone rifila un netto 3-0 alla Hokkaido Bologna; M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina - Sab Group Rubicone | Il prepartita di coach Mascetti; Prove di fuga per la Sab Group; Volley, è tempo di Sab Group Rubicone-Hokkaido Bologna: il prepartita di coach Mascetti. Pallavolo, tra le mura amiche la Sab Group Rubicone rifila un netto 3-0 alla Hokkaido BolognaNonostante alcuni passaggi a vuoto e qualche errore di troppo, la squadra ha mantenuto sempre il controllo della gara e un livello di gioco costante ... cesenatoday.it Sab Group a Grottazzolina: Servono lucidità e pazienzaTrasferta marchigiana per la Sab Group Rubicone in Volley, che oggi alle 21 sarà impegnata sul campo della M&G ... msn.com M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina – Sab Group Rubicone - facebook.com facebook