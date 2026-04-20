Pallavolo femminile | Egonu riapre la corsa Scudetto

Nella terza partita della serie per lo Scudetto di pallavolo femminile, la squadra di Milano ha battuto quella di Conegliano con il punteggio di 3-1. La gara si è svolta a Villorba, e con questa vittoria la squadra milanese ha evitato di perdere la serie, annullando il primo match point concesso alla formazione veneta. La serie quindi prosegue, mantenendo aperta la corsa per il titolo.

La corsa per l’assegnazione dello Scudetto di pallavolo femminile si prolunga. In Gara 3, disputata a Villorba, la Numia Vero Volley Milano ha sconfitto la Prosecco Doc Imoco Conegliano con il punteggio di 3-1, annullando il primo match point a disposizione della formazione veneta. La Numia Vero Volley Milano è ancora viva. La formazione lombarda vince a Conegliano e riapre la serie. L’incontro si è concluso con i parziali di 25-20, 20-25, 30-28 e 25-20 a favore della squadra lombarda, che almeno ha costretto le avversarie a rimandare l’eventuale conquista del 9o scudetto. Il prossimo confronto si terrà mercoledì presso l’Allianz Cloud di Milano.🔗 Leggi su Sportface.it

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