Bellator Frusino settima vittoria Anaconda battuta 16-10

Allo Stadio del Nuoto di Frosinone è arrivata la settima vittoria in altrettanti incontri con la squadra ciociara che ha sconfitto 16-10 la formazione neopromossa dell’Anaconda Pallanuoto. La Bellator Frusino non vuole fermarsi. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone è arrivata la settima vittoria in altrettanti incontri con la squadra ciociara che ha sconfitto 16-10 la formazione neopromossa dell’Anaconda Pallanuoto. Con questa vittoria i gialloblù hanno consolidato il primato nel Girone Sardegna di Serie C Nazionale, portandosi a 21 punti in classifica. La cronaca del match racconta di un inizio solido per la formazione ciociara che ha chiuso il primo quarto in vantaggio per 5-1. 🔗 Leggi su Today.it

