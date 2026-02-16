Bellator Frusino vittoria e primato in classifica Promogest battuta 15-7

La Bellator Frusino ha conquistato una vittoria importante contro la Promogest Quartu Sant'Elena, portando a casa il primato in classifica. La partita si è giocata allo Stadio del Nuoto di Frosinone, dove i padroni di casa hanno dominato sul campo con un punteggio di 15-7. La squadra ciociara ha mostrato un’ottima prestazione, rafforzando la propria posizione nel campionato di Serie C Nazionale Girone Sardegna.

Allo Stadio del Nuoto di Frosinone i ciociari si sono imposti contro la Promogest Quartu Sant'Elena, formazione sarda, nel campionato di Serie C Nazionale Girone Sardegna Buona vittoria per la Bellator Frusino. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone i ciociari si sono imposti contro la Promogest Quartu Sant'Elena, formazione sarda, nel campionato di Serie C Nazionale Girone Sardegna. I ciociari hanno vinto con il risultato finale di 15-7, grazie ad una prestazione complessivamente buona, nonostante alcuni momenti di difficoltà. La partita ha visto la Bellator Frusino prendere il comando sin dall'inizio, con un primo quarto chiuso 4-3.🔗 Leggi su Today.it Un grande week end per la Bellator Frusino La Bellator Frusino ha vissuto un weekend memorabile, con due eventi di grande rilievo. Un grande week end di eventi per la Bellator Frusino Il weekend del 14 dicembre ha visto un grande successo per la Bellator Frusino, con due importanti eventi che si sono svolti presso le Piscine Comunali di Frosinone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nazionale Femminile Under 15 di Pallanuoto allo Stadio del Nuoto di Frosinone dal 15 al 18 Febbraio; C M – Anaconda Pallanuoto: buona la prima in casa, ma … che sofferenza!; A1 F – la Smile travolge l’avversaria: 19-6 e vittoria mai in discussione; Training Academy O.R., il weekend di serie C e giovanili. Stadio del nuoto di Frosinone, la gestione provvisoria affidata alla Bellator FrusinoLa nuova gestione dello stadio del nuoto di Frosinone è stata affidata dalla commissione provinciale alla società locale Bellator. Dopo 15 anni di gestione della Fin (Federazione Italiana Nuoto) ... ilmessaggero.it Serie C Nazionale 3^ Giornata Bellator Frusino - Imperium Mercoledì 11 Febbraio 20.30 Stadio del Nuoto, Frosinone Forza Bellator #ferocioadbellandum #match #seriec #bellator #bellatorfrusino - facebook.com facebook