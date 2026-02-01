Pallanuoto la Ssd Unime perde in casa contro la Nuoto 2000 Napoli

La Ssd Unime ha perso in casa contro la Nuoto 2000 Napoli nella settima giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile. La squadra locale non è riuscita a tenere il passo e ha subito la sconfitta davanti ai propri tifosi. La partita si è conclusa con un risultato che complica la posizione della Unime in classifica.

I campani si sono imposti per 14-10 nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria. La sconfitta complica i piani salvezza degli "universitari" Ssd Unime sconfitta in casa alla Nuoto 2000 Napoli nella 7^ giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile. Nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria, inizio subito in salita per i messinesi, che vanno tre reti sotto (1-4). Nel secondo parziale, riescono a riequilibrare la situazione sul 6 a 6, grazie ai gol di Vinci, Geloso e Ianc, ma, dopo l'intervallo lungo, gli ospiti imprimono un'accelerata, che diventa fatale agli "universitari" negli ultimi minuti della partita.

