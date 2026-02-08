La Ssd Unime porta a casa un punto contro la Basilicata Nuoto 2000

La Ssd Unime conquista un punto in trasferta contro la Basilicata Nuoto 2000. La squadra di pallanuoto maschile ha pareggiato 8-8 nell’ultima giornata di Serie B. Risultato importante per entrambe, che restano in corsa per le posizioni di classifica.

La Ssd Unime ha pareggiato in trasferta contro la Basilicata Nuoto 2000 nella 8^ giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile. Il punto ottenuto alla “Scandone” sarà utile ai ragazzi allenati da Francesco Misiti nel cammino verso la salvezza. Dopo un inizio di gara favorevole ai.🔗 Leggi su Messinatoday.it

La Ssd Unime ha perso in casa contro la Nuoto 2000 Napoli nella settima giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile.

Nella quinta giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile, la Ssd Unime ha ottenuto una vittoria in casa sulla Sc Salerno.

