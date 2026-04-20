Pallanuoto azzurra | il mix vincente a Trieste per la World League
Da ieri, la piscina Bruno Bianchi di Trieste ospita il ritiro della nazionale italiana di pallanuoto femminile, in preparazione per le prossime tappe della World League. Le atlete si allenano quotidianamente sotto la guida dello staff tecnico, concentrandosi su esercizi e allenamenti specifici. La squadra si prepara a disputare le partite ufficiali del torneo, che rappresentano un momento importante per il settore femminile della pallanuoto nazionale.
Le acque della piscina Bruno Bianchi ospitano da ieri il ritiro della nazionale italiana di pallanuoto femminile, impegnata nella preparazione per la World League. Il gruppo azzurro, guidato dal tecnico Maurizio Mirarchi, punta a raggiungere Rotterdam per affrontare i test internazionali contro le formazioni di Paesi Bassi, Grecia e Australia. Il valore dell’esperienza triestina nel progetto nazionale. La convocazione di quattro atlete provenienti da Trieste rappresenta un elemento centrale per la struttura tecnica della squadra in vista delle sfide europee. Da un lato, il gruppo beneficia del contributo di Lucrezia Cergol e Veronica Gant, due profili con un bagaglio internazionale consolidato grazie ai medaglioni ottenuti in precedenti campionati mondiali ed europei.🔗 Leggi su Ameve.eu
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