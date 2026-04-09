Pallanuoto l’Italia ribalta la Grecia nel finale e resta imbattuta in World League!

L’Italia di pallanuoto ha vinto contro la Grecia nel match della seconda fase a gironi della Division 1 della World League. La squadra ha segnato un gol decisivo nel finale, portando a casa la vittoria e mantenendo l’imbattibilità nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per gli azzurri, che hanno conquistato tre punti importanti nella competizione internazionale.

Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: il Settebello, già qualificato alle Finals, comincia il proprio percorso nel Gruppo C superando in rimonta nell’ultimo quarto proprio i padroni di casa ellenici, sconfitti per 16-14. Nel primo quarto per tre volte la Grecia va in vantaggio, ma l’Italia ritrova sempre la parità. Il Settebello prova a scappare con un break di 4-0, che dal 2-3 porta gli azzurri sul 6-3. La Grecia nel finale accorcia, trovando il 6-4. Nella seconda frazione black-out del Settebello, e gli ellenici nel approfittano, ribaltando lo score: parziale di 0-5 e triplo vantaggio dei padroni di casa sul 6-9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, l’Italia ribalta la Grecia nel finale e resta imbattuta in World League! Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la World Cup: il Settebello in Grecia per cercare le FinalsAl termine della settima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, in programma sabato prossimo, il... Europei pallanuoto, la Grecia travolge la Romania e vola in semifinale da imbattutaGli Europei di Belgrado chiudono la seconda fase e designano le quattro formazioni che, nelle sfide in programma venerdì, si giocheranno l’accesso... Pallanuoto, l’Italia ribalta la Grecia nel finale e resta imbattuta in World League!Si apre nel migliore dei modi per l'Italia la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di ... oasport.it Pallanuoto, Italia alle finali di World Cup 2026: battuta anche la CroaziaIl Settebello stacca il pass per le Final Eight della World Cup grazie alla terza vittoria consecutiva ad Alessandropoli: dopo Spagna e Stati Uniti, l'Italia supera anche la Croazia 13-11 e chiude il ... sport.sky.it