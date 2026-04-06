LIVE Italia-Spagna 12-10 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di una partita valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026, gli azzurri hanno sconfitto la squadra avversaria con un punteggio di 12-10. La squadra italiana ha concluso il match con 12 tiri realizzati su 32 tentativi e ha sfruttato la superiorità numerica con 6 gol su 16 occasioni. La partita è stata seguita in diretta e aggiornata con i risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Gli azzurri chiudono la loro prova con 1232 al tiro e 616 nel fondamentale della superiorità numerica. 16:01 L’Italia esibisce una notevole tempra caratteriale e, nel momento della verità, trova i guizzi per piazzare l’allungo decisivo. 16:00 La partita finisce così. L’Italia, grazie al break di 2-0 nel finale, supera 12-10 la Spagna nella prima giornata del girone B della Divisio I di World Cup. Gli azzurri torneranno in acqua domani, alle 18:45, contro gli Stati Uniti. 3” In due attaccano Nicosia. La palla arriva però a Guerrato che, a porta vuota, chiude i conti. ITALIA-SPAGNA 12-10. 11” Blocco della difesa italiana sulla conclusione iberica. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia spagna 12 10 world cup pallanuoto 2026 in diretta guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri
© Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri.

LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: va in scena la classica degli ultimi anniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad...

LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale.

Temi più discussi: A Palma di Maiorca Italia-Spagna 83-94 (Compaore 17); LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il Settebello; Italia U18 Maschile, gli Azzurrini che affrontano la Spagna nel Festival 6 Nazioni; Six Nations Festival Under 18: la diretta streaming di Italia-Spagna.

italia spagna live italia spagna 12LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad ... oasport.it

italia spagna live italia spagna 12Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad ... oasport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.