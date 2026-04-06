LIVE Italia-Spagna 12-10 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri

Nel corso di una partita valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026, gli azzurri hanno sconfitto la squadra avversaria con un punteggio di 12-10. La squadra italiana ha concluso il match con 12 tiri realizzati su 32 tentativi e ha sfruttato la superiorità numerica con 6 gol su 16 occasioni. La partita è stata seguita in diretta e aggiornata con i risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Gli azzurri chiudono la loro prova con 1232 al tiro e 616 nel fondamentale della superiorità numerica. 16:01 L’Italia esibisce una notevole tempra caratteriale e, nel momento della verità, trova i guizzi per piazzare l’allungo decisivo. 16:00 La partita finisce così. L’Italia, grazie al break di 2-0 nel finale, supera 12-10 la Spagna nella prima giornata del girone B della Divisio I di World Cup. Gli azzurri torneranno in acqua domani, alle 18:45, contro gli Stati Uniti. 3” In due attaccano Nicosia. La palla arriva però a Guerrato che, a porta vuota, chiude i conti. ITALIA-SPAGNA 12-10. 11” Blocco della difesa italiana sulla conclusione iberica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: va in scena la classica degli ultimi anniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale. Temi più discussi: A Palma di Maiorca Italia-Spagna 83-94 (Compaore 17); LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il Settebello; Italia U18 Maschile, gli Azzurrini che affrontano la Spagna nel Festival 6 Nazioni; Six Nations Festival Under 18: la diretta streaming di Italia-Spagna. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad ... oasport.it Confronto Spagna Italia, impietoso per noi... x.com Si chiude con uno straordinario tris di podi per l’Italia la 55ª edizione del celebre Trofeo Princesa Sofía in Spagna. Secondo posto per Riccardo Pianosi nel Formula Kite. Stesso risultato anche per Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica di iQFOi facebook