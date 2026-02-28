Pallacanestro Trieste si prepara a una nuova stagione, con la società che lavora per definire il futuro della squadra. Si parla di una possibile partenza di un giocatore importante e di negoziati in corso con vari club per le future destinazioni. La squadra si concentra sulle strategie per migliorare la rosa e puntare a risultati di rilievo nel campionato.

Pallacanestro Trieste attraversa una fase di grande fermento: la possibile partenza di un giocatore chiave e la definizione di destinazioni future stanno rimodellando gli scenari per la squadra. Le dinamiche attuali puntano su una possibile uscita verso una cornice competitiva, con riflessi anche sui rapporti tra gestione, progetto sportivo e prospettive finanziarie. L’attenzione è focalizzata sulle opzioni che potrebbero accompagnare la squadre triestina in questa fase cruciale. La discussione ruota attorno al possibile addio di Matiasic, con la destinazione più profilata indicata come Ruvo di Puglia, squadra che milita in A2. L’evoluzione della situazione riguarda soprattutto le modalità con cui si consumerà la separazione e quale sarà la sede che ospiterà i prossimi giorni decisivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - A caccia di un titolo: Pallacanestro Trieste punta in alto

Markel Brown espulso nella partita di Pallacanestro TriesteIn una sfida di Coppa Italia tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano, si è sviluppato un momento decisivo legato a una decisione disciplinare su...

Leggi anche: Clamoroso Pallacanestro Trieste: esonerato Gonzalez, panchina a Taccetti

PALLACANESTRO TRIESTE, IL SINDACO DELLA CITTÀ GETTA BENZINA SUL FUOCO: “SE L’AMERICANO VUOLE ANDARSENE, CHE SE NE VADA” Le parole del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza: “Se l’americano vuole andarsene, che se ne vada. Rip - facebook.com facebook

Il cordoglio della Pallacanestro Trieste per la scomparsa di Tommaso Andreuzza. pallacanestrotrieste.it/news/248841145… #pallacanestrotrieste x.com