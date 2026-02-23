Pallacanestro Trieste | analisi del percorso verso le Final Eight di Coppa Italia 2026

La pallacanestro Trieste si prepara a sfidare Olimpia Milano nei quarti di finale di Coppa Italia 2026, dopo aver ottenuto una vittoria importante nella fase precedente. La squadra ha mostrato miglioramenti significativi nelle ultime partite, spinta da un ritmo più incisivo in attacco. La sfida di Torino rappresenta un passo cruciale per il cammino verso le Final Eight. La palla passa ora ai giocatori, che devono confermare il buon momento.

pallacanestro trieste contro olimpia milano ai quarti di finale delle frecciarossa final eight di coppa italia 2026 a torino La partita si è conclusa con il punteggio di 94-86 a favore di milano. Trieste si presentava con incognite legate al cambio di head coach, dopo l’esonero a sorpresa di israel gonzalez e la promozione di francesco taccetti al timone della squadra. Nel primo quarto, milano ha imposto un parziale di 29-19, ma la risposta triestina è arrivata nel secondo periodo con un parziale di 17-30, permettendo alla squadra di andare all’intervallo in vantaggio (49-46). Questo segnale ha mostrato la capacità di reagire e di mantenere una partita aperta nonostante l’avvio difficile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Guerri Napoli nella Final Eight di Coppa Italia 2026: analisi e prospettiveGuerri Napoli è stato eliminato dalla Virtus Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia 2026, dopo una partita intensa e combattuta.

Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste: analisi della sfida e previsioniL’Olimpia Milano ha battuto la Pallacanestro Trieste ieri sera, causando una grande delusione tra i tifosi triestini.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Coppa Italia, Trieste ha sette vite ma l’Olimpia Milano detta legge e passa il turno; Final Eight, l’Olimpia Milano punta al titolo: la sfida di Poeta a Trieste; Come arriva la Pallacanestro Trieste alla Frecciarossa Final Eight Coppa Italia: stato di forma e aspettative; L’Assemblea LBA: da novembre a febbraio +59% di utenti sulla piattaforma LBATV.

Taccetti, l’ingegnere del parquet: ora guida la Pallacanestro TriesteFiglio d’arte, sì. Ma senza scorciatoie. Perché se il cognome Taccetti richiama inevitabilmente l’odore dell’erba e gli spogliatoi del calcio che fu, Francesco ha scelto un altro parquet e un’altra fa ... corrieredellumbria.it

Clamoroso Pallacanestro Trieste: esonerato Gonzalez, panchina a TaccettiIl coach dei biancorossi esonerato dopo la larghissima vittoria contro Napoli. Paga l'enorme distanza in spogliatoio tra lui e il gruppo ... triesteprima.it

Coppa Italia di basket. Brescia e Milano in semifinale. All'Inalpi Arena, nella prima giornata della Final Eight di basket Germani Brescia ha sconfitto Old Wild West Udine 78-64 e Emporio Armani Milano ha avuto la meglio su Pallacanestro Trieste per 94-86. All - facebook.com facebook

L' @OlimpiaMI1936 soffre per oltre 30 minuti, poi allunga nel finale e batte un'ottima Pallacanestro Trieste, gravata da molti falli. Shields, 28 punti, guida Milano alla semifinale contro Pallacanestro Brescia. Domani gli altri due quarti di finale #LBAF82026 #Tutt x.com