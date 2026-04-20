Palio degli Esercizi Storici Irma dei Greppi indomabile

All’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze si sono svolti diversi convegni, tra cui la festa dei Gentlemen del Trotto toscano. Durante l’evento, sono state disputate sei batterie e una finale che hanno contribuito a definire il 12° Palio degli Esercizi Storici Fiorentini. La manifestazione ha attirato appassionati e addetti ai lavori, offrendo un’occasione per osservare le competizioni di questo tradizionale evento equino.

Convegni di grande interesse all’ ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. In evidenza la festa dei Gentlemen del Trotto toscano con sei batterie e finale che hanno dato vita al 12° Palio degli Esercizi Storici Fiorentini. La tre anni Irma dei Greppi, ben guidata dall’esperto Nicola del Rosso, ha regalato ai Mosaici Traversari (ogni cavallo era abbinato per sorteggio a un esercizio storico) il primo successo nella finale del Palio, vincendo in 1.16.9 davanti ad Infinity Genc. Da segnalare nella sesta batteria (montepremi euro 13.200) la perentoria vittoria in 1.12.8 del 6 anni Embargo in 1.12.8 pilotato dall’abile gentleman torinese Michele Bechis.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio degli Esercizi Storici. Irma dei Greppi indomabile Notizie correlate "Borghi e balconi fioriti" e la riscoperta dei palazzi storici: a Foligno si studia il rilancio degli eventiL'associazione ‘Foligno in Fiore’ in comune per fare il punto sui risultati ottenuti e la nuova strategia da adottare per il presente e futuro Si... Irma Testa: “Oggi le donne comandano nel pugilato italiano, vinciamo a differenza degli uomini”Irma Testa dieci anni fa diventò la prima pugile italiana ad andare alle Olimpiadi, qualificandosi per Rio 2016. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Palio degli Esercizi Storici. Irma dei Greppi indomabile. Palio degli Esercizi Storici. Irma dei Greppi indomabileConvegni di grande interesse all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. In evidenza la festa dei Gentlemen del Trotto toscano con sei batterie e finale che hanno dato vita al 12° Palio degli ... lanazione.it Gli Esercizi storici hanno il loro PalioAvvenimento di grande rilievo oggi all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ con in programma il Palio dell’Associazione degli Esercizi Storici Fiorentini. Un evento che unisce sempre più il mondo ... lanazione.it