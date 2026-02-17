Borghi e balconi fioriti e la riscoperta dei palazzi storici | a Foligno si studia il rilancio degli eventi

A Foligno, il comune ha deciso di rilanciare il concorso “Foligno in Fiore” dopo aver ricevuto numerosi feedback positivi dai cittadini, che chiedevano di tornare a valorizzare i balconi e i cortili storici. La decisione nasce dall’entusiasmo di chi ama vedere le vie della città colorate e decorate con fiori. Il progetto prevede di premiare le case e i palazzi più belli, per riportare in primo piano le bellezze architettoniche e i giardini nascosti.

L'associazione 'Foligno in Fiore' in comune per fare il punto sui risultati ottenuti e la nuova strategia da adottare per il presente e futuro Si lavora a Foligno per riorganizzare un appuntamento civico che era stato molto apprezzato e molto partecipato dai cittadini: rilanciare il concorso "Foligno in Fiore", che permetterà di premiare gli angoli fioriti della città (tra cui balconi e chiostri). La volontà comune è stata ribadita nell'incontro in Comune dove era presente il gruppo di volontari di 'Foligno in Fiore', che porta avanti da anni l'idea di trasformare la città in un giardino diffuso, dove ogni persona diventa custode di bellezza, memoria e partecipazione.

