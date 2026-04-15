Irma Testa ha fatto la storia del pugilato italiano diventando dieci anni fa la prima donna del paese a qualificarsi per le Olimpiadi, partecipando a Rio 2016. Recentemente ha affermato che ora le donne dominano nel pugilato italiano, vincendo più degli uomini. La sua carriera è stata costellata di successi che hanno contribuito a cambiare il ruolo delle donne in questo sport.

Irma Testa dieci anni fa diventò la prima pugile italiana ad andare alle Olimpiadi, qualificandosi per Rio 2016. La ragazza di Torre Annunziata, però, non riesce ad agguantare una medaglia a Parigi e decide di concedersi una pausa. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Le parole di Irma Testa. Irma, l’abbiamo vista di nuovo sul ring. Segno che è tornata a fare sul serio. “ Sono appena tornata da Bratislava. Avevo bisogno di fermarmi un attimo “. Parigi resta lì, come una ferita ancora visibile. Ha capito cosa non ha funzionato? “ Sì, subito. Mi è mancato lo sparring, i guanti in preparazione. Ho iniziato solo un mese prima dei Giochi. A dicembre mi ero operata al polso, poi di nuovo a marzo perché l’operazione purtroppo non era andata bene.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Irma Testa: “Oggi le donne comandano nel pugilato italiano, vinciamo a differenza degli uomini”

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