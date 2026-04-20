Durante un evento organizzato da Ussi, un’atleta ha commentato sul proprio futuro, dicendo che le voci riguardanti il trasferimento all’Inter sono piacevoli ma non le dà troppa importanza. Ha inoltre espresso un apprezzamento per la Sardegna, definendola un luogo speciale. La partecipazione si è svolta a Converciano, dove era presente anche per ricevere un riconoscimento. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali decisioni o piani futuri.

di Paolo Moramarco Palestra sul suo futuro al margine dell’evento Inside the Sport indetto da Ussi a Converciano dov’era per un premio. Le sue parole. Marco Palestra, a Coverciano per il premio Inside the Sport indetto dall’Ussi, ha parlato nella zona mista tra il suo presente rossoblù al Cagliari e il suo futuro. Il talento di proprietà dell’ Atalanta è finito, tra le altre, anche nel mirino dell’Inter che osserva la situazione in vista della prossima estate. Queste le sue parole anche in riferimento ai nerazzurri. MARGINI DI MIGLIORAMENTO E POSSIBILE FUTURO ALL’INTER – «Devo migliorare tanto sicuramente in tutto, la strada è ancora lunga ho iniziato a giocare da due anni nel professionismo e ho tanto da migliorare.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra sul suo futuro: «Inter? Le voci fanno piacere ma non le seguo più di tanto. La Sardegna è speciale»

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