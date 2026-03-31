No all’Inter decisione presa | cambia il futuro di Palestra

L'esterno di proprietà dell’Atalanta, Marco Palestra, era tra gli obiettivi di mercato dell’Inter. Tuttavia, la società nerazzurra ha deciso di non procedere con l'acquisto e ha comunicato il rifiuto. La decisione ufficiale mette fine alla trattativa e influenza i piani futuri dell’Inter riguardo al giocatore.

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