Palestra | Non penso all’Inter La decisione sul mio futuro sarà presa in base a…

Un atleta ha dichiarato di non avere al momento intenzioni di trasferirsi all’Inter e ha precisato che la scelta sul suo futuro dipenderà da fattori diversi. La sua posizione arriva in un momento in cui si parla molto di possibili cambiamenti di squadra e di mercato. Al momento, l’atleta si concentra sulla propria situazione, senza dare indicazioni precise su eventuali future decisioni.

Palestra sul futuro: «Non penso all’Inter. La decisione sul mio futuro sarà presa in base a.». Le dichiarazioni dell’agente del Cagliari. A margine del premio “Inside The Sport 2026” a Coverciano, Marco Palestra, esterno rivelazione in prestito al Cagliari dall’Atalanta, ha concesso una lunga intervista ai media presenti Il giovane talento ha ripercorso la sua crescita stagionale, partendo dalle aspettative iniziali: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Non ci pensavo, cercavo di ragionare sul breve termine, concentrandomi sul dare sempre il massimo per migliorarmi ogni giorno. Senza obiettivi così ». Nonostante l’ascesa prepotente, Palestra resta umile e focalizzato sul lavoro quotidiano necessario per limare i propri difetti: « Ho tantissimi margini, avendo 21 anni è normale sia così.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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