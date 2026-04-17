Inter Cagliari la partita di Palestra LIVE | il focus dentro alla prestazione dell’esterno rossoblù

Nell’anticipo di Serie A, si è distinta la prestazione di Marco Palestra, esterno dell'Inter Cagliari. La partita ha visto il giocatore coinvolto in diverse azioni offensive e difensive, con un ruolo importante nel movimento della squadra. L’analisi si concentra sui dettagli della sua performance, evidenziando le sue scelte e i momenti chiave durante il match. La partita si è svolta in un clima di alta intensità, con entrambe le squadre impegnate fino alla fine.

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