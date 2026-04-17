Il Cagliari si prepara a sfidare l’Inter a San Siro, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 di sabato, nella 33ª giornata di Serie A. La squadra calabrese schiererà un modulo 3-5-2 per questa partita importante, che potrebbe influenzare la loro posizione in classifica. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa e tensione, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i punti in palio.

Il Cagliari si appresta a una sfida di altissimo livello nel cuore di Milano, dove alle ore 20:45 di questo sabato affronta l’Inter nel match della 33ª giornata di Serie A. Il confronto, che si terrà nello storico impianto del Meazza a San Siro, vede i rossoblù impegnati in una missione fondamentale per la permanenza nella massima serie, schierandosi contro la squadra che attualmente guida il campionato con un distacco considerevole. La formazione guidata da Fabio Pisacane parte da una posizione di classifica che richiede massima concentrazione, avendo accumulato finora 33 punti. L’obiettivo è chiaro: strappare punti vitali a una compagine nerazzurra che vanta 75 punti e arriva al match dopo aver superato in una sfida spettacolare il Como con un punteggio di 4-3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari sfida l’Inter: missione salvezza a San Siro con il 3-5-2

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