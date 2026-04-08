È agli arresti domiciliari ma si fa consegnare dall' Olanda droga per 40.000 euro

Un uomo di 54 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato dopo aver fatto arrivare dall’Olanda una spedizione di droga valutata circa 40.000 euro. La polizia ha intercettato il trasferimento e ha fermato l’uomo durante le operazioni di consegna. L’indagine ha portato al sequestro della sostanza e all’arresto del 54enne, che ora si trova in custodia.

Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, un 54enne bresciano è finito di nuovo in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, con numerosi precedenti penali, è stato fermato nei giorni scorsi dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Brescia.Tutto è iniziato da una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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La Squadra Mobile ha intercettato il pacco dall’Olanda e arrestato un 54enne bresciano che era in custodia per gli stessi reati - facebook.com facebook

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