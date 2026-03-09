I 60 anni della diga di Occhito Carlantino omaggia storia e futuro dell’invaso

Giovedì 12 marzo si è celebrato il sessantesimo anniversario della diga di Occhito, situata nel comune di Carlantino. L’evento ha riunito rappresentanti locali e cittadini per ricordare il ruolo dell’invaso nella regione. La cerimonia ha coinvolto diverse iniziative e interventi, sottolineando il legame tra passato e futuro di questa infrastruttura. La giornata ha messo in evidenza l’importanza storica e strategica dell’impianto idrico.

CARLANTINO (FG) – Sono passati 60 anni dall'inaugurazione e dall'entrata in funzione della diga di Occhito, una delle più grandi opere pubbliche del secolo scorso. Fu inaugurata il 7 maggio del 1966. I lavori per costruire l'invaso, il secondo più grande d'Europa tra quelli in terra battuta, cominciarono nel 1957. L'opera fu realizzata e consegnata al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che ancora oggi ne cura la gestione. Giovedì 12 marzo, i 60 anni saranno celebrati con una giornata speciale: alle ore 15 ci sarà la visita agli impianti della diga (info e prenotazioni: 389 1581307); alle 17, invece, nella Chiesa Santissima Annunziata, prenderà il via il convegno su storia, presente e prospettive del più grande invaso della Puglia.