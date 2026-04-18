Opera salesiana Gesù Adolescente | a Palermo una storia lunga 60 anni

A Palermo, il Teatro Savio ha ospitato un evento speciale per celebrare i sessant'anni dell'Opera salesiana “Gesù Adolescente”. L'istituto, attivo nella città da sei decenni, ha aperto le sue porte per una cerimonia ufficiale che ha coinvolto la comunità locale. La manifestazione ha segnato un periodo di anniversario per l'organizzazione, che si occupa di attività educative e sociali rivolte agli adolescenti.

L'Opera salesiana “Gesù Adolescente” ha aperto le porte del Teatro Savio di Palermo per festeggiare un traguardo importante, i sessant'anni di storia dell'istituto. Fu, infatti, inaugurato il 18 aprile del 1966 alla presenza di don Luigi Ricceri, allora rettor maggiore dei Salesiani e VI.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Compleanno del Guglielmi. Opera, balletti e prosa. Una storia lunga 140 anni Al Teatro Savio la celebrazione dei sessant'anni di storia dei salesiani Don bosco "Gesù adolescente"Sabato 18 aprile, alle 10, nel Teatro Savio di Palermo (via Giovanni Evangelista Di Blasi), l'Opera salesiana “Gesù Adolescente” aprirà le sue porte... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Palermo, 60 anni di educazione e futuro: l’Opera salesiana Gesù Adolescente rilancia la sfida sociale; Al Teatro Savio la celebrazione dei sessant'anni di storia dei salesiani Don bosco Gesù adolescente; Al Teatro Savio i 60 anni dei Salesiani Don Bosco ''Gesù Adolescente'' e inaugurazione della ''Cittadella del sociale''; Le tante epifanie della razza di Marco Antonio Pirrone giovedì 16 aprile alla Gipsoteca di viale delle Scienze. Palermo, 60 anni di educazione e futuro: l’Opera salesiana «Gesù Adolescente» rilancia la sfida socialeEra il 18 aprile 1966 quando l’Istituto venne inaugurato alla presenza di don Luigi Ricceri, allora Rettor Maggiore dei Salesiani e VI successore di don Bosco ... msn.com Sociale, il 18 aprile alle 9.30 al teatro Savio, i 60 anni di storia dei Salesiani Don Bosco Gesù AdolescenteSabato 18 aprile, alle 10, nel Teatro Savio di Palermo (via Giovanni Evangelista Di Blasi), l’Opera salesiana Gesù Adolescente aprirà le sue porte per festeggiare un traguardo importante, i sessant’ ... blogsicilia.it Sabato 18 aprile, alle 10, al Teatro Savio di Palermo (via Giovanni Evangelista Di Blasi), l'Opera salesiana “Gesù Adolescente” aprirà le sue porte per festeggiare un traguardo importante, i sessant'anni di storia dell'istituto, che viene inaugurato il 18 aprile del facebook