Palermo C5 ai playoff i rosanero battono 5-4 gli 89ers e volano in finale

Nel Pala Don Bosco, il Palermo Calcio a5 ha vinto la semifinale playoff del girone A di Serie C1 con un risultato di 5-4 contro gli Eightyniners. La partita ha visto i rosanero prevalere in un match combattuto, assicurandosi così l'accesso alla finale. La sfida si è svolta in un’atmosfera intensa, con goal e azioni che hanno coinvolto entrambe le squadre fino all’ultimo minuto.

Il derby si tinge ancora una volta di rosanero: il Palermo Calcio a5, nella suggestiva cornice del Pala Don Bosco, si impone con un rocambolesco 5-4 sugli Eightyniners aggiudicandosi la semifinale playoff del girone A di Serie C1. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, una vittoria di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate NBA, i Celtics battono gli Hornets e volano ai playoff. Knicks ko anche a OklahomaLos Angeles (Stati Uniti), 30 marzo 2026 – Con la regular season che si avvicina a larghi passi alle sue battute finali, arriva anche il momento dei... Palermo C5, l'uragano Giannola travolge il Pioppo: i rosanero vincono 8-4Nella diciottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", si impone con pirotecnico 8-4 sul... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Palermo Calcio a 5 una Juniores under 19 da sogno, un percorso incredibile con coach Massimo Rappa, adesso e' finale play-off.; Palermo, subito il derby nei playoff. Il monito di Torcivia: Con gli 89ers come fosse una finale; Palermo, Augello: Davanti vanno forte, ma noi dobbiamo vincerle tutte perché nel calcio tutto può succedere; Cus Palermo, ai playoff riecco il derby. Sansone: Ritrovata compattezza, in campo senza pressioni. Palermo C5, i rosanero travolgono 11-2 il San Vito Lo Capo e blindano il secondo postoNella ventinovesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con un perentorio 11-2 sul fanalino di coda San Vito Lo Capo. La squadra ... ilovepalermocalcio.com Il gip di Palermo Walter Turturici ha rinviato a giudizio l'assessora regionale al Turismo Elvira Amata (Fdi) e ha condannato a 2 anni e sei mesi col rito abbreviato l'imprenditrice Marcella Cannariato. Entrambe erano accusate di corruzione. Elvira Amata via facebook Il presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani ha ricevuto questa mattina a Palazzo d'Orléans @TardinoAnnalisa, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Palermo #Sicili x.com