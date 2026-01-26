Palermo C5 l' uragano Giannola travolge il Pioppo | i rosanero vincono 8-4

Da palermotoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match della diciottesima giornata del girone A di Serie C1, Palermo C5 ha affrontato il Pioppo Futsal al

Nella diciottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", si impone con pirotecnico 8-4 sul Pioppo Futsal. A firmare il successo per la compagine rosanero il poker di bomber Giannola, la doppietta di Saviano e le reti di Romano e Russo. Il Palermo C5 parte subito forte e, dopo appena due minuti, trova il vantaggio grazie alla rete di Romano che, perfettamente servito da Miranda, trafigge l'estremo difensore avversario con un preciso diagonale. La reazione del Pioppo Futsal non tarda ad arrivare: sugli sviluppi di un calcio di punizione La Piana timbra il cartellino per gli ospiti siglando il momentaneo 1-1.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su palermo uragano

Palermo C5 corsaro a San Vito Lo Capo, i rosanero vincono 8-4

Nel match valido per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C1, il Palermo C5 ottiene una vittoria convincente sul campo del San Vito Lo Capo, imponendosi con il punteggio di 8-4.

Palermo C5, la tripletta di Davì stende l'Isola c5: finisce 3-2 per i rosanero

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su palermo uragano

palermo c5 l uraganoPalermo C5, l’uragano Giannola travolge il Pioppo: i rosanero vincono 8-4Nella diciottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con pirotecnico 8-4 sul Pioppo Futsal. Il Palermo C5 parte subito forte e, ... ilovepalermocalcio.com

palermo c5 l uraganoPalermo Futsal Club, trasferta indigesta ad Agrigento: si infiamma la zona salvezzaTrasferta indigesta per il Palermo Futsal Club, che perde in casa dell’Agrigento Futsal con il pesante risultato di 11-2. A nulla serve la grande doppietta firmata da Gianluca Corsino. ilovepalermocalcio.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.