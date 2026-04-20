Un nuovo caso di corruzione coinvolge un’assessora della regione Sicilia, rinviata a giudizio con l’accusa di aver garantito 30 mila euro a un’imprenditrice in cambio di favori. La vicenda si aggiunge a una serie di scandali che interessano la politica locale, mentre la procura ha avviato le indagini per fare chiarezza sui fatti. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni e indagini in corso nella regione.

Nuovo scandalo nella Regione Siciliana dopo l'iscrizione del Presidente Schifani nella lista degli indagati per l'inchiesta sul caso Niscemi: l'assessora al Turismo e allo Sport Elvira Amata è accusata di corruzione in concorso con Marcella Cannariato, ex moglie del titolare di 'Sicily by Car' Drago.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Palermo, assessora Amata (FdI) rinviata a giudizio per corruzione: "garantì €30mila a imprenditrice Cannariato in cambio di favori"

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Temi più discussi: Gestione opaca dell'assessorato al Turismo: all'Ars mozione di censura contro Elvira Amata; Rimpasto, settimana decisiva: mozione di M5s contro Amata; Ars, dal M5S c’è la mozione di censura a Elvira Amata. I deputati: Una gestione opaca dell’assessorato; Ars, M5S deposita mozione di censura contro l’assessore Amata: Gestione opaca e inefficiente.

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Il rilancio delle periferie è uno degli obiettivi del #governoSchifani. E lo dimostriamo con azioni concrete come questi interventi che abbiamo finanziato nel Masterplan per lo Zen di #Palermo con un investimento di 18,2 milioni di euro #Sicilia #RegioneSicil x.com