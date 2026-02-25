Lombardia investe oltre 18 milioni nel Lario Intelvese | fondi per scuole servizi e rilancio dei territori montani

Oltre 18 milioni di euro per sostenere sviluppo, servizi e contrasto allo spopolamento nelle aree montane del Comasco. È questo il valore complessivo degli investimenti messi in campo da Regione Lombardia per l’Area Interna del Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio, che coinvolge 34 Comuni della provincia di Como. Le risorse comprendono più di 14 milioni di euro tra fondi regionali, nazionali ed europei, ai quali si aggiungono 4 milioni di cofinanziamenti locali. I finanziamenti sosterranno 20 progetti condivisi con i territori, con l’obiettivo di rafforzare economia locale, servizi e qualità della vita. L’annuncio è stato al centro della seconda tappa del tour istituzionale “Lombardia Autentica”, durante la quale il presidente Attilio Fontana ha fatto il punto sugli interventi insieme all’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori e all’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

