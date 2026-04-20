Lunedì 20 aprile 2026, alle prime ore dell'alba, le forze americane hanno sequestrato un cargo iraniano nel Golfo, mentre in Pakistan si sono verificati scontri tra diplomatici e militari. Trump ha ripreso i negoziati a Islamabad, in un contesto di tensione tra le parti coinvolte. La situazione ha portato a un confronto diretto tra le attività militari e diplomatiche nella regione.

Lunedì 20 aprile 2026, ore 01:23. Il fronte diplomatico e militare si è improvvisamente scontrato in Pakistan, dove Trump ha rilanciato i negoziati a Islamabad mentre le forze americane sequestravano un cargo iraniano nel Golfo. L’operazione navale avviene in un momento di massima frizione, dopo che il mercantile era stato accusato di tentare una manovra per forzare il blocco dello stretto di Hormuz. Diplomazia e forza militare: il doppio gioco di Washington. A Islamabad si prepara il secondo turno di discussioni. La delegazione statunitense, guidata da Vance insieme a Kushner e Witkoff, punta a riaprire i canali comunicativi con l’area. Tuttavia, la strategia di pressione non si limita al tavolo delle trattative.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pakistan: Trump usa la forza in mare per dominare i negoziati

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