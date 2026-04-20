Pago Veiano ritorno ai play-off | entusiasmo e ambizioni per il futuro

Il Pago Veiano ha raggiunto i play-off di Seconda Categoria, tornando a partecipare a questa fase dopo la stagione 2021-2022. La squadra ha ottenuto la qualificazione con una serie di risultati positivi durante il campionato, segnando un ritorno importante per il club. La qualificazione ai play-off rappresenta un passo avanti rispetto alle stagioni precedenti e ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Pago Veiano torna a sorridere e lo fa nel modo più bello: conquistando l’accesso ai play-off di Seconda Categoria, un traguardo che mancava dalla stagione 2021-2022 e che rappresenta molto più di una semplice qualificazione. È il segnale concreto di una rinascita sportiva, costruita con pazienza, programmazione e tanta passione. Grande la soddisfazione in casa biancorossa, come sottolinea il presidente Donato Morganella: “È un risultato che ci riempie di orgoglio, soprattutto perché arriva dopo un paio di stagioni non all’altezza della storia del Pago Veiano. Abbiamo lavorato tanto per tornare competitivi e oggi raccogliamo i frutti di questo impegno”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pago Veiano, ritorno ai play-off: entusiasmo e ambizioni per il futuro Notizie correlate Leggi anche: Pago Veiano, scontro tra maggioranza e opposizione Leggi anche: Pago Veiano: 999.870 euro per salvare strade e agricoltura Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il Comune di Pago Veiano organizza due Open Day per il rilascio della Carta d'Identita' Elettronica; Carta d'identità elettronica. A Pago Veiano due open day per il rilascio; Open Day CIE | il Comune di Pago Veiano organizza 2 giornate straordinarie per il rilascio. La Biblioteca Autogestita Rurale “ #Mario Paciolla” sarà inaugurata Domenica 19 Aprile alle 11 a Pago Veiano (BN) "Dedicata a te, che ha camminato tra i paesaggi del mondo ascoltando le voci più fragili e cercando verità e giustizia fino all’ultimo respiro." (Of x.com Carta d'identità elettronica. A Pago Veiano due open day per il rilascio #PagoVeiano - facebook.com facebook