Pagelle Verona-Milan | Pulisic è un fantasma voto 5 Smarrito e irriconoscibile

Nella partita tra Verona e Milan, valevole per la 33ª giornata della Serie A 2025-2026, si sono disputate le valutazioni dei giocatori. L'incontro si è svolto ieri sera allo stadio 'Bentegodi' di Verona, attirando l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio. Tra i vari protagonisti, Christian Pulisic ha ricevuto un voto di 5, definito come un giocatore smarrito e irriconoscibile.

Il Milan di Massimiliano Allegri passa di 'corto muso' (1-0) sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco grazie ad un gol di Adrien Rabiot, al 41', sull'assist di Rafael Leão. Un successo che consente ai rossoneri di tornare al secondo posto in classifica di Serie A, con 66 punti, pari merito con il Napoli di Antonio Conte. Ma, soprattutto, di allungare a +8 sulle quinte in graduatoria (Como e Roma): uno step importante verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Verona-Milan pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Verona-Milan: Pulisic è un fantasma, voto 5. “Smarrito e irriconoscibile” Notizie correlate LIVE Alle 15 Verona-Milan, le ufficiali: Sammarco con Orban, Pulisic e Leao cercano il gol smarrito(3-5-2) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Belghali, Orban. Pagelle Verona-Milan, i voti della Gazzetta: decide Rabiot, Gabbia provvidenziale. Pulisic dove sei?Il Milan di Massimiliano Allegri passa di 'corto muso' (1-0) sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco grazie ad un gol di Adrien Rabiot, al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verona-Milan, le pagelle di CM: Pulisic non c'è più, Leao a intermittenza. Rabiot è il migliore; Verona-Milan, le pagelle: Gabbia provvidenziale, 7. Orban non incide: 5; Pagelle Verona-Milan: Gabbia blinda la difesa (7), Modric mestiere e sacrificio (7), Bartesaghi e Pulisic smarriti (5,5 e 5); Verona-Milan, le pagelle: Rabiot la vince da solo, Maignan e Gabbia custodi dei 3 punti. Gabbia fa la differenza, Pulisic spento. Bernede brillante, Bradaric anonimo: pagelle Verona-MilanAl Milan basta una zampata di Adrien Rabiot per espugnare il Bentegodi e battere il Verona. Dopo le sconfitte contro Napoli (1-0) e Udinese (0-3) i rossoneri tornano a vincere e approfittando del ko d ... tuttosport.com Pagelle Verona-Milan 0-1, il migliore e il peggiore in campoLe pagelle di Verona-Milan, il migliore e il peggiore in campo dei rossoneri che vincono 1-0 e blindano la Champions ... milanlive.it Vittoria del AC Milan di Max #Allegri in trasferta sul campo del Verona Per scoprire le #pagelle rossonere de La Gazzetta dello Sport, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Fai tu le pagelle di Verona-Milan milancommunity.com/event/8538/ #milancommunity @NonEvoluto @netsone88 x.com