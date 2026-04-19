LIVE Alle 15 Verona-Milan le ufficiali | Sammarco con Orban Pulisic e Leao cercano il gol smarrito
Alle 15 si gioca Verona-Milan, con le formazioni ufficiali annunciate. Sammarco è in campo con Orban, Pulisic e Leao, che cercano di trovare il gol dopo aver perso le ultime due partite. I rossoneri devono vincere per mantenere la posizione in zona Champions e ridurre il distacco dal quinto posto in classifica.
(3-5-2) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Belghali, Orban. All. Sammarco. (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. (3-5-2) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Sarr, Orban. All. Sammarco. (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. Non ci sono squalificati nelle due rose. Nel Verona diffidati Orban, Nelsson e Valentini. Nel Milan diffidati Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers e Leao.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
LIVE Alle 15 Bologna-Verona, le ufficiali: Italiano con Orsolini e Odgaard, Orban-Bowie per Sammarco(4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, João Mário; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Verona-Milan, le formazioni ufficiali: Sammarco con Orban, Allegri dà fiducia a LeaoLe scelte dei due allenatori per il match della 33ª giornata in programma alle 15 al Bentegodi
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Calcio Serie A: Hellas Verona-Milan. Segui la diretta testuale; Verona-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Serie A: Verona-Milan in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.
Verona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AVerona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 15 ... tpi.it
Verona-Milan, formazioni ufficiali e risultato LIVEIl Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro il Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella ... sport.sky.it
Le formazioni ufficiali di Verona-Milan. Allegri ha scelto l'attacco facebook
Match Preview Hellas Verona-Milan, pronti a spingere i rossoneri: leggi la presentazione x.com