LIVE Alle 15 Verona-Milan le ufficiali | Sammarco con Orban Pulisic e Leao cercano il gol smarrito

Alle 15 si gioca Verona-Milan, con le formazioni ufficiali annunciate. Sammarco è in campo con Orban, Pulisic e Leao, che cercano di trovare il gol dopo aver perso le ultime due partite. I rossoneri devono vincere per mantenere la posizione in zona Champions e ridurre il distacco dal quinto posto in classifica.