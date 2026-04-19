LIVE Alle 15 Verona-Milan le ufficiali | Sammarco con Orban Pulisic e Leao cercano il gol smarrito

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15 si gioca Verona-Milan, con le formazioni ufficiali annunciate. Sammarco è in campo con Orban, Pulisic e Leao, che cercano di trovare il gol dopo aver perso le ultime due partite. I rossoneri devono vincere per mantenere la posizione in zona Champions e ridurre il distacco dal quinto posto in classifica.

(3-5-2) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Belghali, Orban. All. Sammarco. (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. (3-5-2) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Sarr, Orban. All. Sammarco. (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. Non ci sono squalificati nelle due rose. Nel Verona diffidati Orban, Nelsson e Valentini. Nel Milan diffidati Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers e Leao.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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