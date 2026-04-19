Nel match valido per la 33ª giornata, il Verona e il Milan si sono affrontati in una partita caratterizzata da prestazioni individuali di rilievo. Rabiot si è distinto come protagonista assoluto, mentre Maignan e Gabbia hanno contribuito con interventi decisivi. L’attacco gialloblù, invece, ha avuto poche occasioni da segnalare, senza incidere particolarmente sull’andamento della gara. I voti ai protagonisti confermano le valutazioni emerse nel corso dell'incontro.

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© Calcionews24.com - Pagelle Verona Milan: Rabiot dominatore, Maignan e Gabbia preziosi! Non incide l’attacco gialloblù VOTI

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