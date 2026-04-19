Verona-Milan le pagelle | Gabbia provvidenziale 7 Orban non incide | 5
Nella partita tra Verona e Milan, Gabbia si distingue con una prestazione provvidenziale valutata 7, mentre Orban non riesce ad incidere e riceve un 5. Mignan dimostra riflessi eccezionali, ma Pulisic fatica a trovare la posizione corretta. Valentini interviene in modo decisivo, salvando un gol praticamente fatto. La gara si è conclusa con questi e altri interventi che hanno caratterizzato l’andamento del match.
Maignan super riflesso, Pulisic non trova la posizione giusta. Valentini salva un gol fatto, Bradaric patisce in fascia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Pagelle Verona Milan: Rabiot dominatore, Maignan e Gabbia preziosi! Non incide l’attacco gialloblù VOTIMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia.
Verona-Milan 0-1, le pagelle: Gabbia (7) rientro importante, Rabiot (7,5) trascina il Diavolo, Vermesan (6,5) pericolosoIl Milan chiude virtualmente la pratica Champions League grazie al successo con il Verona: il sigillo di Rabiot segnato a margine del primo tempo...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Le pagelle di Torino-Verona: il solito Simeone la sblocca, altro assist di Pedersen; Le pagelle di Milan-Udinese: Leao non pervenuto, Zaniolo sfavillante; Milan-Udinese 0-3, pagelle e tabellino: Zaniolo illumina, Atta da applausi, fischi per Leao, Pulisic e Fullkrug inconcludenti, De Winter sbaglia tutto; Le pagelle di Napoli-Lazio: Hojlund spento, Noslin illumina.
Al Milan basta Rabiot: Verona piegato 0-1, Champions vicinaI voti, le pagelle, gli assist e il tabellino di Verona-Milan, match valido per la 33a giornata di Serie A 25/26. fantacalcio.it
Verona-Milan 0-1 pagelle: Rabiot salva Allegri, giallo Leao sul gesto all'uscita dal campoSerie A 2025-26, 33a giornata, Hellas Verona-Milan, 0-1, i top e flop: Rabiot salva i rossoneri, bene Modric e Fofana. Crolla Pulisic nella seconda metà, non bastano Orban e Belghali ... sport.virgilio.it
Queste le parole di Rabiot al termine di Verona-#Milan! "Non so cosa farà il Mister, se rimarrà o chi andrà via a fine stagione...noi siamo con lui, dobbiamo vincere anche per lui e il suo staff" "Oggi abbiamo sbagliato troppo, ma a questo punto della stagione facebook
Verona-Milan 0-1, voti e pagelle: Rabiot game-changer. Gabbia, salvataggio determinante da 7 x.com