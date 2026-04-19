Verona-Milan le pagelle | Gabbia provvidenziale 7 Orban non incide | 5

Nella partita tra Verona e Milan, Gabbia si distingue con una prestazione provvidenziale valutata 7, mentre Orban non riesce ad incidere e riceve un 5. Mignan dimostra riflessi eccezionali, ma Pulisic fatica a trovare la posizione corretta. Valentini interviene in modo decisivo, salvando un gol praticamente fatto. La gara si è conclusa con questi e altri interventi che hanno caratterizzato l’andamento del match.