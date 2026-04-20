Il Lecce riprende la Fiorentina finisce pari la sfida salvezza | viola a +8 sul terzultimo posto
Nel match tra Lecce e Fiorentina, terminato con un risultato di 1-1, i due club condividono un punto ciascuno. Dopo il vantaggio di Harrison, la Fiorentina trova il pareggio con Tiago Gabriel. La partita si è svolta allo stadio Via del Mare, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali nella lotta per la salvezza. La Fiorentina mantiene un vantaggio di otto punti sul terzultimo posto in classifica.
Finisce 1-1 lo scontro salvezza al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. Al gol di Harrison risponde Tiago Gabriel. Viola ancora a +8 sul terzultimo posto in classifica.🔗 Leggi su Fanpage.it
SCANDALO in Fiorentina–Lecce! Nessuno ne parla ma io ho visto tutto!
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