Pagelle Juve Bologna | partitona di Bremer Holm da 7 Zhegrova è un giocatorino? – VIDEO

Dopo la partita allo stadio, gli analisti hanno valutato le prestazioni dei giocatori delle due squadre. Bremer ha giocato una partita molto convincente, mentre Holm ha ricevuto un voto di 7. Zhegrova è stato definito un “giocatorino” nella discussione post partita. La discussione è stata condotta dagli esperti Paolo Rossi e Chiara Aleati, che hanno commentato le principali fasi dell’incontro.

di Paolo Rossi Pagelle Juve Bologna: partitona di Bremer, Holm da 7, Zhegrova è un “giocatorino”? L’analisi di Paolo Rossi e Chiara Aleati dopo il match dello Stadium. La Juve raccoglie i frutti del successo contro il Bologna, e sul canale YouTube di i giornalisti Paolo Rossi e Chiara Aleati hanno analizzato le prestazioni individuali. QUI LA PUNTATA IN VIDEO Tra i promossi spicca Bremer, il difensore ventinovenne, protagonista di una prova autoritaria che gli è valsa ampi elogi. Ottimo impatto anche per Emil Holm, che ha ottenuto un 7 in pagella nonostante sia stato sostituito all’intervallo per un problema fisico. La nota dolente riguarda invece Edon Zhegrova: l’esterno ventisettenne ha ricevuto critiche per non essere riuscito a incidere durante il tempo concessogli da Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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