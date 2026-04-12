Pagelle Atalanta Juve | improvvisamente Holm Yildiz non pervenuto – VIDEO

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, Holm ha avuto un ruolo inaspettato, mentre Yildiz è risultato quasi invisibile sul campo. La cronaca delle prestazioni dei giocatori bianconeri è stata segnata da queste variazioni, con alcuni protagonisti che hanno inciso maggiormente rispetto ad altri. Un video accompagna il commento, che analizza le prestazioni di entrambe le squadre senza opinioni personali o valutazioni soggettive.

di Paolo Rossi Pagelle Atalanta Juve: improvvisamente Holm, Yildiz non pervenuto. Il nostro commento alle prestazioni dei bianconero. Nell’ultimo appuntamento sul canale YouTube di con ‘ Ma che partita hai visto? ‘, Paolo Rossi, Chiara Aleati e Andrea Bargione hanno analizzato nel dettaglio i singoli protagonisti della Juventus di Luciano Spalletti durante la rubrica ‘ Spagelljamo ‘. Ultimissime QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il focus si è concentrato sulle scelte tattiche che hanno spostato gli equilibri, a partire da quella che è stata definita la vera “mossa vincente” dell’allenatore toscano: l’inserimento di Emil Holm.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Atalanta Juve: improvvisamente Holm, Yildiz non pervenuto – VIDEO Pagelle Atalanta Juve: Boga altro gol pesantissimo, Holm ha un motore diverso! Ancora Di Gre – VOTIdi Marco BaridonPagelle Atalanta Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato alla New... Convocati Juve per l’Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm, la decisione su Yildiz. La lista completa di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...