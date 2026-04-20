Antonio Paganin, ex calciatore dell’Inter, ha commentato il ruolo della figura di Malagò, affermando di apprezzarlo come persona. Riguardo al nuovo commissario tecnico della Nazionale, ha espresso una preferenza per Allegri. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, focalizzandosi sulle possibili scelte per la guida tecnica della squadra azzurra.

Antonio Paganin, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando di quello che potrebbe essere il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Ma non solo, Paganin si è voluto soffermare su quello che sarà il nuovo presidente, esprimendo la sua preferenza per Malagò. Ecco, di seguito, il pensiero di Paganin. Italia, il pensiero di Paganin sul futuro presidente della FIGC e futuro allenatore dell'Italia: "Ad oggi direi che Malagò non mi dispiace, per quello fatto al CONI. Mi piace come figura, per come si pone. Come allenatore andrei a cercare qualcosa di diverso, se fosse Maresca non mi dispiacerebbe.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Paganin: “Malagò mi piace come figura. Nuovo CT? Vedrei Allegri”

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