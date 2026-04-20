Paga 400 euro per un viaggio ' fantasma' donna finisce nei guai

Una donna di 31 anni, residente nella provincia di Caserta, è stata denunciata dopo aver acquistato un viaggio all’estero che si è rivelato una truffa. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è finita nei guai a causa di un investimento di 400 euro per un viaggio che non ha mai avuto luogo. Le indagini dei carabinieri di Latina hanno portato alla sua identificazione.

Compra viaggio all’estero ma è tutta una truffa. Per questo è stata denunciata una donna 31enne della provincia di Caserta, già nota alle forze di polizia, individuata in seguito alle indagini dei carabinieri di Latina.La vittima, una 41enne del capoluogo pontino, aveva trovato un’offerta.🔗 Leggi su Casertanews.it Full: Antique apprentice trips, gets eye injured, accidentally awakens magic eye with clairvoyance Notizie correlate Trasporta 400 kg di rifiuti senza autorizzazione e finisce nei guai. Sequestrato autocarroI Carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise hanno sequestrato un autocarro e denunciato il conducente sorpreso a trasportare rifiuti senza... Leggi anche: Sul web l'offerta online di un viaggio all'estero vantaggioso: paga 400 euro, ma era una truffa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inps, il contributo per il reddito di libertà sale a 530 euro: cosa sapere; Buoni nido Lazio 2026: fino a 4.400€, domanda e scadenze; Jet HR lancia il modulo Fringe Benefit. Un risparmio annuo fino a 400 euro a dipendente, grazie alla partnership con Tundr; Scuola, tra aumenti e lavoro sommerso: Se i docenti applicassero il contratto alla lettera i soldi salterebbero fuori. Alto Adige vara la maxi-manovra per la scuola: 110 milioni l’anno per aumenti medi da 400 euro lordi. Al via il riallineamento tra insegnanti statali e provincialiUn’iniezione finanziaria senza precedenti per il comparto istruzione e una chiara volontà politica di ridisegnare la gerarchia salariale dei docenti. orizzontescuola.it Con rinnovi contrattuali vantaggi in busta paga fino a 850 euro annuiBuste paga più vantaggiose per una somma che vale tra i 190 e gli 850 euro netti l'anno a marzo, frutto dell'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali prevista ... ansa.it Volontari occasionali: chi paga i danni per l'infortunio Scopri se sei coperto dall'assicurazione quando aiuti un'associazione a pulire parchi o spiagge... - facebook.com facebook ll servizio di #AgenziaEntrateRiscossione “Situazione debitoria - consulta e paga” si rinnova. Online la #Guida alla navigazione: uno strumento utile per accompagnare gli utenti nell’utilizzo delle nuove funzionalità. Consulta la guida t.ly/Ci1Wk #AgenziaInfo x.com